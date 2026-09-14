Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL 16" IPS Core i5 1340P 16Gb/512Gb SSD Win11Pro серый (21KH00Q2UE_16G)
Представляем ваш идеальный выбор для продуктивной работы и мультимедиа - ноутбук Lenovo. Этот ноутбук сочетает в себе мощные характеристики и стильный дизайн, предлагая современное решение для ваших повседневных задач. Начнем с экрана - 16-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 обеспечивает четкое и яркое изображение, делая работу с графикой и просмотр видео максимально комфортными. Графический контроллер Intel Iris Xe Graphics обеспечивает плавное воспроизведение видео и достойную производительность при работе с современными приложениями. Ноутбук оснащен процессором серии Intel Core i5, который обеспечивает высокую скорость работы и легкость в выполнении многозадачных операций. Объем оперативной памяти в 8 Гб гарантирует быструю загрузку программ и стабильную работу без торможений. Объем SSD-накопителя в 512 Гб позволяет хранить все необходимые файлы и документы, обеспечивая молниеносный доступ к ним. Этот ноутбук выполнен в корпусе из прочного пластика, который не только легкий, но и надежный в повседневном использовании. Удобная клавиатура с подсветкой позволяет работать в любых условиях освещения, а встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту личных данных. Работает ноутбук под управлением современной операционной системы Windows 11 Pro, предоставляя доступ ко всем последним функциям и обновлениям. Встроенная батарея типа Li-Pol обеспечивает продолжительное время работы без подзарядки, что идеально подходит для активного ритма жизни. Этот ноутбук Lenovo - идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, комфорт и стиль в одном устройстве.
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