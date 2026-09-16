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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg

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Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 1
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 2
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 3
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 4
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 5
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 6
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 7
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 8
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 9
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 2
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 3
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 4
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 5
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 6
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 7
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 8
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 9
  • Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2&quot;/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
102 490 руб. 
Начислим 1640 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg
102 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.05

Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg

Компактный 14-дюймовый ноутбук Huawei с элегантным алюминиевым корпусом выглядит стильно и современно. Высокое разрешение OLED-экрана 2880x1920 раскрывает насыщенные цвета и мельчайшие детали, а сенсорный экран делает управление особенно удобным. Объёмный SSD на 1024 Гб сохранит огромную коллекцию файлов и нужных программ, 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при работе с тяжёлыми задачами. Ноутбук оснащён подсветкой клавиатуры — работать комфортно даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен один порт USB Type-C. Модель собирает производительность и стиль в одном устройстве, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и повседневных дел. Лаконичный серый цвет подчеркивает премиальность дизайна.

Отзывы о товаре Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Huawei MateBook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1920
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
3.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Втч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Huawei с элегантным алюминиевым корпусом выглядит стильно и современно. Высокое разрешение OLED-экрана 2880x1920 раскрывает насыщенные цвета и мельчайшие детали, а сенсорный экран делает управление особенно удобным. Объёмный SSD на 1024 Гб сохранит огромную коллекцию файлов и нужных программ, 32 Гб оперативной памяти обеспечивают мгновенный отклик даже при работе с тяжёлыми задачами. Ноутбук оснащён подсветкой клавиатуры — работать комфортно даже в темноте. Для подключения современных аксессуаров предусмотрен один порт USB Type-C. Модель собирает производительность и стиль в одном устройстве, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и повседневных дел. Лаконичный серый цвет подчеркивает премиальность дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Huawei MateBook 14 Intel Core Ultra 5 125H/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14.2"/OLED/Touch/WQXGA+/2880x1920/120Hz/NoOS/Space Gray/1.3kg - по цене 102490 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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