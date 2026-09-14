Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad EDGE E14 GEN 7 14.0" IPS ULTRA U7-255H 16GB/512GB SSD (21SX0066GQ)
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым экраном и шикарным разрешением 1920x1200 идеально подойдёт тем, кто ценит чёткое изображение и компактность. Современный процессор Intel Core Ultra 7 с внушительными 16 ядрами и 16 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечат быструю работу даже с ресурсоёмкими задачами. Прочный алюминиевый корпус делает устройство не только стильным, но и надёжным в повседневной жизни. SSD-накопитель ускоряет запуск программ и загрузку файлов. Удобство в работе добавляет клавиатура с подсветкой, а безопасность — встроенный сканер отпечатка пальца. IPS-матрица порадует яркими цветами и широкими углами обзора, встроенная видеокарта подойдёт для ежедневной работы и мультимедиа. Модель поставляется без операционной системы — настройте устройство под себя с нуля.
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