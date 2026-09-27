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Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO

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Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 1
Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 2
Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 3
Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
  • Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 1
  • Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 2
  • Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 3
  • Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 
Начислим 398 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693006
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO
4 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решетка для булочек, инструкция, упаковка
Габариты
330x 198x 233 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х20
Вес, кг.
2.1

Описание товара Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO

Элегантный бежевый тостер в ретро-стиле 50-х годов. Оснащен двумя отсеками с автоматическим центрированием ломтиков для защиты от подгорания. Имеет 6 ступеней регулировки обжаривания, функции разогрева и деликатной разморозки. Механические кнопки снабжены яркой диодной подсветкой. Съемный лоток собирает крошки.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
815
Цвет
бежевый
Дисплей
нет
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
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Функции особенности
функция разморозки, функция разогрева, широкие слоты (120х120х38 мм)
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
тостер, поддон для крошек, решетка для булочек, инструкция, упаковка
Габариты
330x 198x 233 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный бежевый тостер в ретро-стиле 50-х годов. Оснащен двумя отсеками с автоматическим центрированием ломтиков для защиты от подгорания. Имеет 6 ступеней регулировки обжаривания, функции разогрева и деликатной разморозки. Механические кнопки снабжены яркой диодной подсветкой. Съемный лоток собирает крошки.


Теги товара: на 2 тоста
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тостер Leonord LE-1901/1 RETRO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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