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Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
950
Цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697788
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кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
293x207x175 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х20
Вес, кг.
4.5
Описание товара Тостер Bosch TAT4M223, черный
Тостер BOSCH TAT4M223 - это идеальный помощник на вашей кухне, который обеспечит идеально поджаренные тосты каждое утро. Этот продукт от всемирно известного производителя бытовой техники Bosch, выполнен в стильном черном цвете, который легко впишется в любой интерьер. Корпус из пластика делает его легким и прочным. Прибор оснащен двумя отделениями, что позволяет одновременно поджаривать два тоста. Устройство обеспечивает равномерное поджаривание благодаря автоматическому центрированию тостов. Устройство оснащено регулировкой степени поджаривания, что позволяет настроить процесс поджаривания под индивидуальные предпочтения. Модель также оснащена функциями размораживания и подогрева, что делает ее универсальным устройством для приготовления различных видов хлеба. Устройство оснащено поддоном для крошек, который легко выдвигается и снимается для удобства очистки. Кроме того, есть подставка для подогрева булочек.
кнопка отмены,подогрев,размораживание,регулировка степени обжаривания,экстра-подъём для маленьких ломтиков хлеба
Решетка для подогрева булочек
Да
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек,решётка для подогрева булочек
Габариты
293x207x175 см
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BOSCH TAT4M223 - это идеальный помощник на вашей кухне, который обеспечит идеально поджаренные тосты каждое утро. Этот продукт от всемирно известного производителя бытовой техники Bosch, выполнен в стильном черном цвете, который легко впишется в любой интерьер. Корпус из пластика делает его легким и прочным. Прибор оснащен двумя отделениями, что позволяет одновременно поджаривать два тоста. Устройство обеспечивает равномерное поджаривание благодаря автоматическому центрированию тостов. Устройство оснащено регулировкой степени поджаривания, что позволяет настроить процесс поджаривания под индивидуальные предпочтения. Модель также оснащена функциями размораживания и подогрева, что делает ее универсальным устройством для приготовления различных видов хлеба. Устройство оснащено поддоном для крошек, который легко выдвигается и снимается для удобства очистки. Кроме того, есть подставка для подогрева булочек.
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