Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
В наличии
Код товара: 692846
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
45х17х34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х17
Вес, кг.
2
Описание товара Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278)
Рюкзак Gross 90278 габаритами 450 х 340 х 170 мм, с 13 карманами, предназначен для транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из высокопрочного синтетического полиэстера плотностью 600 D. Оптимален для использования на выездных работах.
Преимущества
- Большое количество карманов — 5 в рюкзаке (1 внутри и 4 снаружи) + 8 в органайзере.
- Функциональность — в боковых сетчатых карманах можно разместить предметы, к которым необходим быстрый доступ.
- Пластиковые ножки — рюкзак можно ставить на пол, не опасаясь испачкать дно.
- Дополнительные возможности — подвесной органайзер можно использовать отдельно.
- Комфортное использование — удобные лямки и эргономичная спинка уменьшают нагрузку на позвоночник.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
18
Количество отделений
13
Габаритные размеры), см
45х17х34
Страна производитель
Китай
Рюкзак Gross 90278 габаритами 450 х 340 х 170 мм, с 13 карманами, предназначен для транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из высокопрочного синтетического полиэстера плотностью 600 D. Оптимален для использования на выездных работах.
Преимущества
- Большое количество карманов — 5 в рюкзаке (1 внутри и 4 снаружи) + 8 в органайзере.
- Функциональность — в боковых сетчатых карманах можно разместить предметы, к которым необходим быстрый доступ.
- Пластиковые ножки — рюкзак можно ставить на пол, не опасаясь испачкать дно.
- Дополнительные возможности — подвесной органайзер можно использовать отдельно.
- Комфортное использование — удобные лямки и эргономичная спинка уменьшают нагрузку на позвоночник.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Рюкзак для инструмента, 450х340х170мм Gross (90278) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2310 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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