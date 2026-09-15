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Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)

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Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 1
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 2
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 3
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 4
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 5
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 6
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 7
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 8
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 9
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 10
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 11
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 12
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 13
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 14
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 15
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 16
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 17
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 1
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 2
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 3
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 4
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 5
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 6
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 7
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 8
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 9
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 10
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 11
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 12
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 13
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 14
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 15
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 16
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 17
  • Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 410 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692870
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)
2 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
21х40х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х23
Вес, кг.
1.35

Описание товара Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)

Переноска MATRIX 90257 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала с жестким каркасом внутри, имеет долгий срок службы. Оснащена металлической ручкой, плечевым ремнем и карманами различного размера для упорядоченного размещения инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
19
Габаритные размеры), см
21х40х26
Страна производитель
Китай
Описание
Переноска MATRIX 90257 предназначена для хранения и транспортировки инструментов. Обеспечивает удобное использование всех необходимых приспособлений в нужное время. Незаменима в условиях, когда инструмент всегда должен находиться под рукой. Сумка выполнена из синтетического водонепроницаемого материала с жестким каркасом внутри, имеет долгий срок службы. Оснащена металлической ручкой, плечевым ремнем и карманами различного размера для упорядоченного размещения инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Переноска для инструмента каркасная 415ммх230ммх260мм Matrix (90257) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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