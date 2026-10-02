Сумка поясная для инструмента Stayer 38612
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%2 520 руб. 2 792 руб.
В наличии
Код товара: 269410
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 520 руб. -10%
2 792 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
620х290х65
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х7
Вес, кг.
1.15
Описание товара Сумка поясная для инструмента Stayer 38612
Нейлоновый пояс 38612 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 18 карманов, различных по размеру и функциональности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
620х290х65
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Нейлоновый пояс 38612 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 18 карманов, различных по размеру и функциональности.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка поясная для инструмента Stayer 38612 - по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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