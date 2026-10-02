Top.Mail.Ru
Сумка поясная для инструмента Stayer 38612 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка поясная для инструмента Stayer 38612

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка поясная для инструмента Stayer 38612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
2 520 руб.  2 792 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269410
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка поясная для инструмента Stayer 38612
2 520 руб. -10%
2 792 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
620х290х65
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х29х7
Вес, кг.
1.15

Описание товара Сумка поясная для инструмента Stayer 38612

Нейлоновый пояс 38612 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 18 карманов, различных по размеру и функциональности.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Stayer 38612




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
620х290х65
Материал
нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Описание
Нейлоновый пояс 38612 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 18 карманов, различных по размеру и функциональности.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Stayer 38612 - по цене 2520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...