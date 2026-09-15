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Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)

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Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 1
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 2
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 3
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 4
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 5
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 6
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 7
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 8
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 9
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 10
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 11
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 12
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 13
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 14
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 15
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 16
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 17
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 18
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 19
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 20
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 21
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 22
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 23
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 24
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 25
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 26
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 27
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 28
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 29
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 30
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 31
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
28
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 1
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 2
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 3
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 4
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 5
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 6
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 7
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 8
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 9
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 10
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 11
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 12
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 13
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 14
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 15
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 16
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 17
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 18
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 19
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 20
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 21
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 22
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 23
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 24
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 25
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 26
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 27
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 28
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 29
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 30
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 31
  • Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692858
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
28
Габаритные размеры), см
30х40х17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х17
Вес, кг.
1.44

Описание товара Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)

Сумка Denzel 90295 габаритами 400 х 170 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет 3 отделения и 28 карманов, в которых можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходники. Пригодится дома, в гараже и в поездке.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — материал устойчив к разрыву и истиранию.
  • Универсальность — сумку можно брать в офис, т. к. в нее помещаются бумаги формата А4.
  • Комфортная эксплуатация — у сумки имеется 2 ручки с удобным держателем на липучке и наплечный ремень с широкой накладкой и усиленными карабинами.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
28
Габаритные размеры), см
30х40х17
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Denzel 90295 габаритами 400 х 170 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет 3 отделения и 28 карманов, в которых можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходники. Пригодится дома, в гараже и в поездке.

Преимущества

  • Прочность и износостойкость — материал устойчив к разрыву и истиранию.
  • Универсальность — сумку можно брать в офис, т. к. в нее помещаются бумаги формата А4.
  • Комфортная эксплуатация — у сумки имеется 2 ручки с удобным держателем на липучке и наплечный ремень с широкой накладкой и усиленными карабинами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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