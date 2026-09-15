Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 692858
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
28
Габаритные размеры), см
30х40х17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х17
Вес, кг.
1.44
Описание товара Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)
Сумка Denzel 90295 габаритами 400 х 170 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет 3 отделения и 28 карманов, в которых можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходники. Пригодится дома, в гараже и в поездке.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — материал устойчив к разрыву и истиранию.
- Универсальность — сумку можно брать в офис, т. к. в нее помещаются бумаги формата А4.
- Комфортная эксплуатация — у сумки имеется 2 ручки с удобным держателем на липучке и наплечный ремень с широкой накладкой и усиленными карабинами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
15
Количество отделений
28
Габаритные размеры), см
30х40х17
Страна производитель
Китай
Сумка Denzel 90295 габаритами 400 х 170 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет 3 отделения и 28 карманов, в которых можно разместить необходимые инструменты, оснастку и расходники. Пригодится дома, в гараже и в поездке.
Преимущества
- Прочность и износостойкость — материал устойчив к разрыву и истиранию.
- Универсальность — сумку можно брать в офис, т. к. в нее помещаются бумаги формата А4.
- Комфортная эксплуатация — у сумки имеется 2 ручки с удобным держателем на липучке и наплечный ремень с широкой накладкой и усиленными карабинами.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295) - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 400х170х300 мм, 3 отделения, 28 карманов, наплечный ремень Denzel (90295)