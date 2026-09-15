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Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)

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Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 1
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 2
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 3
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 4
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 5
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 6
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 7
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 8
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 9
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 10
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 11
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 12
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 13
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 14
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 15
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 16
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 17
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 18
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 19
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 20
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 21
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 22
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 23
Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
25
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 1
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 2
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 3
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 4
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 5
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 6
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 7
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 8
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 9
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 10
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 11
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 12
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 13
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 14
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 15
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 16
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 17
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 18
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 19
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 20
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 21
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 22
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 23
  • Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692851
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
25
Габаритные размеры), см
34х47х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х11
Вес, кг.
2.9

Описание товара Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)

Кейс монтера Сибртех 90237 размером 470 х 340 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 25 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.

Преимущества

  • Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
  • Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрены зажимы для длинных инструментов.
  • Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и большой отсек для крупных предметов.
  • Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
25
Габаритные размеры), см
34х47х11
Страна производитель
Китай
Описание

Кейс монтера Сибртех 90237 размером 470 х 340 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 25 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.

Преимущества

  • Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
  • Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрены зажимы для длинных инструментов.
  • Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и большой отсек для крупных предметов.
  • Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента (кейс монтера), 470х340х110 мм, 25 карманов, наплечный ремень Сибртех (90237) - стоимость товара 2350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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