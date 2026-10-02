Top.Mail.Ru
Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 1
Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 2
Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
  • Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 2
  • Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269392
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01
2 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х22х7
Вес, кг.
1.04

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01

Сумка для инструментов Kraftool – это надежное и удобное решение для хранения и транспортировки вашего инструментария. Изготовленная из высококачественного текстиля и нейлона, сумка обеспечивает долговечность и износостойкость, что делает её идеальной для использования в различных условиях. Сумка весит всего 1,04 кг, что облегчает её транспортировку даже при длительных перемещениях. Вместительность изделия представлена 18 отделениями, что позволяет аккуратно и эффективно организовать хранение инструментов и аксессуаров. Такое количество секций способствует удобному доступу к каждому элементу без необходимости поиска, экономя ваше время и силы. Бренд Kraftool известен своим качеством и надежностью, что подтверждается данной моделью сумки. Она станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая безопасность и удобство при работе с инструментами.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для инструментов Kraftool – это надежное и удобное решение для хранения и транспортировки вашего инструментария. Изготовленная из высококачественного текстиля и нейлона, сумка обеспечивает долговечность и износостойкость, что делает её идеальной для использования в различных условиях. Сумка весит всего 1,04 кг, что облегчает её транспортировку даже при длительных перемещениях. Вместительность изделия представлена 18 отделениями, что позволяет аккуратно и эффективно организовать хранение инструментов и аксессуаров. Такое количество секций способствует удобному доступу к каждому элементу без необходимости поиска, экономя ваше время и силы. Бренд Kraftool известен своим качеством и надежностью, что подтверждается данной моделью сумки. Она станет незаменимым помощником как для профессионалов, так и для домашних мастеров, обеспечивая безопасность и удобство при работе с инструментами.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Kraftool 38713-16_z01 - этот товар вы можете купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...