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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)

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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 1
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 2
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 3
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 4
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 5
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 6
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
28.4
Высота, см
23.6
Длина, м
55.7
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 1
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 2
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 3
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 4
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 5
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 6
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722386
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
28.4
Высота, см
23.6
Длина, м
55.7
Габаритные размеры), см
28.4x23.6x55.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х29х24
Вес, кг.
1.95

Описание товара Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)

Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)



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Отзывы о товаре Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
28.4
Высота, см
23.6
Длина, м
55.7
Габаритные размеры), см
28.4x23.6x55.7
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-22, 557 x 284 x 236 мм, (22?), (38181-22) - стоимость товара 2300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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