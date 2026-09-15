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Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
25.7
Высота, см
28
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 1
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 2
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 3
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 4
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 5
  • Ящик для инструментов, усиленный 24&quot; Stels - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649040
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)
2 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
587х280х257
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
25.7
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х27х26
Вес, кг.
3

Описание товара Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)

Ящик для инструментов, усиленный 24 STELS 90763 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Благодаря усиленной конструкции данная модель выдерживает вес при переноске 50 кг. Это позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 200 кг.



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Отзывы о товаре Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
587х280х257
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
25.7
Высота, см
28
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструментов, усиленный 24 STELS 90763 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Благодаря усиленной конструкции данная модель выдерживает вес при переноске 50 кг. Это позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 200 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструментов, усиленный 24" Stels (90763) - купить по цене 2280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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