Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 692751
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974675261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Трек-лист
Rock The Boat - (feat. Pitbull / Dragonfly / Fatman Scoop), Fuck With You - (feat. Sophie Ellis-Bextor / Gilbere Forte), Wild Thing - (feat. Snoop Dogg), Far L'Amore - (feat. Raffaella Carra), Not Gangsta - (feat. Mr Shammi), Life - (feat. Ben Onono), Put Your Handz Up - (feat. Hot Rod), Tik Tok - (feat. Sean Paul), Around The World - (feat. Gilbere Forte), Rainbow Of Love - (feat. Ben Onono), The Network - (feat. KC Flightt), Magic Fly, House Music - (feat. Ron Carroll)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка
Disco Crash — шестой студийный альбом французского диджея Боба Синклара, выпущенный 20 февраля 2012 года на лейбле Yellow Productions. Издание на виниле. В альбом вошли синглы: «Tik Tok» при участии Шона Пола; «Far l'amore» при участии Раффаэллы Карра; «Me Not a Gangsta» при участии Mr Shammi и Colonel Reyel (ремикс альбомного трека «Not Gangsta»); «Rock the Boat» при участии Pitbull Dragonfly и Fatman Scoop; «Fuck with You» при участии Софи Эллис-Бекстор и Жильбера Форте. Джон О'Брайен из AllMusic написал, что Disco Crash стал "первым разом, когда Bob Sinclar собрал столь уважаемый состав гостей на одной пластинке".
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974675261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bob Sinclar
Альбом (сингл)
Disco Crash
Жанр
House
Трек-лист
Rock The Boat - (feat. Pitbull / Dragonfly / Fatman Scoop), Fuck With You - (feat. Sophie Ellis-Bextor / Gilbere Forte), Wild Thing - (feat. Snoop Dogg), Far L'Amore - (feat. Raffaella Carra), Not Gangsta - (feat. Mr Shammi), Life - (feat. Ben Onono), Put Your Handz Up - (feat. Hot Rod), Tik Tok - (feat. Sean Paul), Around The World - (feat. Gilbere Forte), Rainbow Of Love - (feat. Ben Onono), The Network - (feat. KC Flightt), Magic Fly, House Music - (feat. Ron Carroll)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Disco Crash — шестой студийный альбом французского диджея Боба Синклара, выпущенный 20 февраля 2012 года на лейбле Yellow Productions. Издание на виниле. В альбом вошли синглы: «Tik Tok» при участии Шона Пола; «Far l'amore» при участии Раффаэллы Карра; «Me Not a Gangsta» при участии Mr Shammi и Colonel Reyel (ремикс альбомного трека «Not Gangsta»); «Rock the Boat» при участии Pitbull Dragonfly и Fatman Scoop; «Fuck with You» при участии Софи Эллис-Бекстор и Жильбера Форте. Джон О'Брайен из AllMusic написал, что Disco Crash стал "первым разом, когда Bob Sinclar собрал столь уважаемый состав гостей на одной пластинке".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Bob Sinclar - Disco Crash (3596974675261) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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