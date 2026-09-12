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Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка

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Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 1
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 2
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 3
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 4
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 5
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 6
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 7
Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 1
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 2
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 3
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 4
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 5
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 6
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 7
  • Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692722
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка

На этой пластинке вы найдете восхитительные композиции, исполненные с нежностью и страстностью. Голос Мелоди Гардот захватывает своими эмоциональными нюансами и умением передать все тонкости каждой песни. Ограниченное издание этого альбома на непрозрачном розовом виниле добавляет визуальное очарование и делает его особенным в коллекции любителя виниловых пластинок. Красивый и мягкий оттенок розового винила идеально сочетается с музыкой Мелоди Гардот, создавая гармоничное единство и атмосферу пленительности.

Отзывы о товаре Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
На этой пластинке вы найдете восхитительные композиции, исполненные с нежностью и страстностью. Голос Мелоди Гардот захватывает своими эмоциональными нюансами и умением передать все тонкости каждой песни. Ограниченное издание этого альбома на непрозрачном розовом виниле добавляет визуальное очарование и делает его особенным в коллекции любителя виниловых пластинок. Красивый и мягкий оттенок розового винила идеально сочетается с музыкой Мелоди Гардот, создавая гармоничное единство и атмосферу пленительности.
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Отзывы


Melody Gardot - Worrisome Heart (coloured) (0602455887146) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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