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George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка

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George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 1
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 2
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 3
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 4
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 5
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 6
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 7
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 8
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 9
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
White Rabbit
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 1
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 2
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 3
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 4
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 5
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 6
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 7
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 8
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 9
  • George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
White Rabbit
Трек-лист
White Rabbit, Theme From Summer Of ‘42, Little Train, California Dreaming, Mar
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: White Rabbit, Theme From Summer Of ‘42, Little Train, California Dreaming, Mar



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262036482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
George Benson
Альбом (сингл)
White Rabbit
Трек-лист
White Rabbit, Theme From Summer Of ‘42, Little Train, California Dreaming, Mar
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: White Rabbit, Theme From Summer Of ‘42, Little Train, California Dreaming, Mar


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


George Benson - White Rabbit (coloured) (8719262036482) виниловая пластинка – стоимость товара 3680 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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