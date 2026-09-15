Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Veronika Morscher - Blooming (Audiophile Edition) (4170000173366) виниловая пластинка
Долгожданный альбом Вероники Моршер Blooming - это ее второй альбом, состоящий исключительно из собственных композиций и демонстрирующий ее лирический талант. В сотрудничестве с такими известными талантами, как британский клавишник Кит Даунс, гитарист Ханно Буш, номинированная на Немецкую джазовую премию басистка Лиза Хоппе и знаменитый барабанщик Амир Бреслер, Моршер создает захватывающий музыкальный опыт. Среди наград Моршер - Премия культуры 2017 года в номинации Джаз в Австрии, Боннская джазовая премия 2019 года и номинация на Немецкую джазовую премию 2023 года в категории Лучший вокальный джазовый альбом года за их последнюю совместную работу Tales From the Wooden Kingdom. Ее последняя работа - это свидетельство ее тонкого, но глубокого песенного творчества, каждый трек которого демонстрирует ее уникальную вокальную технику и позволяет блеснуть ее мечтательному ансамблю. Blooming был записан полностью в аналоговом формате и передает суть живых выступлений в студии. С большим вниманием к деталям альбом был записан на 2 ленту и смикширован на 1 / 2 магнитофоне Studer A80 при скорости 30 пикселей. В результате получилось 37 минут чистого музыкального удовольствия. Как и все записи LowSwing, он является еще одним доказательством стремления лейбла сохранить теплоту и аутентичность аналогового звука из самого сердца Берлина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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