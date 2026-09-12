Melody Gardot - The Essential (coloured) (0602465581010) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Melody Gardot - The Essential (coloured) (0602465581010) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Baby I'm A Fool, If The Stars Were Mine, C'est Magnifique feat. Ant?nio Zambujo, Morning Sun, Sweet Memory, Mira, Over The Rainbow, Worrisome Heart, Our Love Is Easy, Love Song feat. Ibrahim Maalouf, La Chanson des Vieux Amants, Les ?toiles - Live, La Vie En Rose, First Song, This Foolish Heart Could Love You - The Paris Sessions, Once I Was Loved, Ain't No Sunshine - Live in Paris, Moon River, Your Heart Is As Black As Night, If I Tell You I Love You, Who Will Comfort Me, Love Me Like A River Does - Live in Paris, Bad News - Live, La Llorona - Live
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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