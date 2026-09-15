Top.Mail.Ru
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 1
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 2
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 3
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 4
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 5
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 6
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 7
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 8
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 9
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 10
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 11
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 12
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 1
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 2
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 3
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 4
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 5
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 6
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 7
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 8
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 9
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 10
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 11
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 12
  • Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028379113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
When a Man Cries, That s What I Love, Laredo, Panther City, Ain t Got Nothing On You, Simplify, Teddy s Tune, Never Satisfied, Peaceful Place, Can t Have It All, Ivy, Ghetto Honeybee, God Loves Everyone
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка

«Leon» — долгожданный четвертый альбом обладателя премии «Грэмми» исполнителя, автора песен и продюсера Леона Бриджеса. Издание на цветном виниле.. С 13 треками, демонстрирующими фирменное повествование Леона и уникальное сочетание органической жанровой алхимии, «Leon» является его самой пронзительной, мощной и личной работой на сегодняшний день. Он берет поклонников в путешествие по сердцу Форт-Уэрта, который он знает лучше всего, к вещам, которые ему дороги, и к людям и местам, которые сформировали его.

Отзывы о товаре Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Columbia
Barcode
[0198028379113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Leon Bridges
Альбом (сингл)
Leon
Жанр
Funk, Soul
Трек-лист
When a Man Cries, That s What I Love, Laredo, Panther City, Ain t Got Nothing On You, Simplify, Teddy s Tune, Never Satisfied, Peaceful Place, Can t Have It All, Ivy, Ghetto Honeybee, God Loves Everyone
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Leon» — долгожданный четвертый альбом обладателя премии «Грэмми» исполнителя, автора песен и продюсера Леона Бриджеса. Издание на цветном виниле.. С 13 треками, демонстрирующими фирменное повествование Леона и уникальное сочетание органической жанровой алхимии, «Leon» является его самой пронзительной, мощной и личной работой на сегодняшний день. Он берет поклонников в путешествие по сердцу Форт-Уэрта, который он знает лучше всего, к вещам, которые ему дороги, и к людям и местам, которые сформировали его.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leon Bridges - Leon (coloured) (0198028379113) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5800 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...