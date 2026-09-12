Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wayne Shorter - JuJu (0602458807868) виниловая пластинка
JuJu — пятый альбом американского джазового саксофониста Уэйна Шортера, выпущенный в июле 1965 года. Blue Note Classic Vinyl Edition: стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal.. Всего через четыре месяца после своего знаменитого дебюта на Blue Note с Night Dreamer, Уэйн Шортер вернулся в студию лейбла в августе 1964 года, чтобы записать следующий альбом JuJu с той же группой (без трубача Ли Моргана). Результатом стал альбом, состоящий исключительно из композиций Шортера, полный идей, отражающий огромное разнообразие влияний и выпускающий их в форме серии захватывающих дух, целостных видений (AllMusic)
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