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The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка

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The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - Beatles &#039;65 (0602468019855) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка
5 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка

Beatles ’65 содержит восемь песен с британского альбома Beatles for Sale, а также I Feel Fine / Shes a Woman и Ill Be Back с британского альбома A Hard Days Night. Издание на виниле 180 г, моно. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.

Отзывы о товаре The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Beatles ’65 содержит восемь песен с британского альбома Beatles for Sale, а также I Feel Fine / Shes a Woman и Ill Be Back с британского альбома A Hard Days Night. Издание на виниле 180 г, моно. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Beatles - Beatles '65 (0602468019855) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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