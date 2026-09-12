The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка
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Описание товара The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка
Something — пятый альбом The Beatles, выпущенный в 1964 году только для североамериканского рынка. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь песен из оригинального британского релиза A Hard Days Night, а также треки Slow Down и Matchbox из мини-альбома Long Tall Sally и немецкоязычную версию I Want to Hold Your Hand. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.
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Теги товара: The Beatles
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Теги товара: The Beatles
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