Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Something — пятый альбом The Beatles, выпущенный в 1964 году только для североамериканского рынка. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь песен из оригинального британского релиза A Hard Days Night, а также треки Slow Down и Matchbox из мини-альбома Long Tall Sally и немецкоязычную версию I Want to Hold Your Hand. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.

Something — пятый альбом The Beatles, выпущенный в 1964 году только для североамериканского рынка. Издание на виниле 180 г, моно.. Альбом содержит восемь песен из оригинального британского релиза A Hard Days Night, а также треки Slow Down и Matchbox из мини-альбома Long Tall Sally и немецкоязычную версию I Want to Hold Your Hand. Мастеринг был выполнен Кевином Ривзом в студии East Iris Studios в Нэшвилле с использованием оригинального моно-мастера 1964 года. Новое издание остается верным оригинальному релизу, позволяя услышать больше музыкальной информации, чем было возможно ранее. Включает в себя точно воссозданную обложку и новую четырехстраничную вставку с эссе американского историка Beatles Брюса Спайзера.

The Beatles - Something New (0602468019831) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.