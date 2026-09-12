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Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Cheap
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692480
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Характеристики

Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
There's A Dead Skunk
Barcode
[5060130500318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Cheap
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cheap, Rockin' Chair, Hobo Blues, Sorry Mr Jesus, Love Thang, Story 1, Dr Jekyll And Mr Hyde, 8 Ball, Xmas Prison Blues, Levi Song, Rooster Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheap, Rockin' Chair, Hobo Blues, Sorry Mr Jesus, Love Thang, Story 1, Dr Jekyll And Mr Hyde, 8 Ball, Xmas Prison Blues, Levi Song, Rooster Blues

Отзывы о товаре Seasick Steve - Cheap (5060130500318) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
There's A Dead Skunk
Barcode
[5060130500318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2009
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Cheap
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Cheap, Rockin' Chair, Hobo Blues, Sorry Mr Jesus, Love Thang, Story 1, Dr Jekyll And Mr Hyde, 8 Ball, Xmas Prison Blues, Levi Song, Rooster Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cheap, Rockin' Chair, Hobo Blues, Sorry Mr Jesus, Love Thang, Story 1, Dr Jekyll And Mr Hyde, 8 Ball, Xmas Prison Blues, Levi Song, Rooster Blues
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