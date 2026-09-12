Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Кишлак - СХИК2 (4660285005655) виниловая пластинка
СХИК2 - четвертый студийный альбом российского исполнителя Кишлак, выпущенный в 2024 году. В творчестве Кишлака основное внимание уделяется таким темам, как саморазрушение, зависимости и пороки. В этом альбоме Кишлак демонстрирует на собственном примере вредные последствия саморазрушения и предостерегает слушателей от повторения его ошибок. Издание представлено на 180-ти граммовом черном виниле. Максим Сергеевич Фисенко, известный как Кишлак, родился 14 декабря 1998 года в Североморске. Его детство было омрачено психологическими травмами и трудностями, включая алкоголизм деда и отца, который избивал мать. Кишлак начал свою творческую деятельность с различных проектов, таких как Автостопом по фазе сна и Bisexual From The Village, которые он создавал и закрывал. Он выкладывал свою творчество на странице своего сообщества во ВКонтакте. Кишлак является российским музыкальным исполнителем, музыкантом и автором песен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Rap
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