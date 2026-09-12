Кофемашина Kitfort КТ-7472
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7472
Автоматическая кофемашина КТ-7472 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Особая технология приготовления позволяет сохранить большое количество полезных веществ и тонкий аромат напитка. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо и лонг блэк — достаточно всего лишь нажать на кнопку. В устройстве также можно включить подачу горячей воды и пара. Кофемашина KT-7472 позволяет настроить крепость кофе за счет количества кофейных зерен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объем напитка, количество горячей воды для американо и лонг блэк. Устройство имеет понятную индикацию и наглядно сигнализирует об ошибках в процессе использования. В данной модели предусмотрен режим энергосбережения — при отсутствии нажатий на кнопки в течение 30 минут нагрев автоматически отключается. Вы также можете установить время автоотключение дисплея, по истечении которого без нажатия на кнопки дисплей погаснет. Высоту носика подачи кофе и горячей воды в данной модели нельзя регулировать, но вы можете установить подставку для чашек из комплекта, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. Устройство легкочистить и обслуживать. На дне устройства предусмотрен отсек для шнура питания, в который можно смотать излишки шнура питания для удобного хранения.
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
Отзывы о товаре Кофемашина Kitfort КТ-7472