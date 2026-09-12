Угольный фильтр Kuppersberg KF-T
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689064
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Угольный фильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
400
Описание товара Угольный фильтр Kuppersberg KF-T
Комплект угольных фильтров KF-T предназначен для вытяжек и является незаменимым аксессуаром для поддержания чистоты и свежести воздуха на вашей кухне. Комплект отличается высоким качеством и надежностью. Его черный цвет придает ему элегантность и делает его незаметным внутри вашей вытяжки.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Угольный фильтр
Страна производитель
Китай
Комплект угольных фильтров KF-T предназначен для вытяжек и является незаменимым аксессуаром для поддержания чистоты и свежести воздуха на вашей кухне. Комплект отличается высоким качеством и надежностью. Его черный цвет придает ему элегантность и делает его незаметным внутри вашей вытяжки.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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