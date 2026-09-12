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Угольный фильтр Kuppersberg KF-T купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольный фильтр Kuppersberg KF-T

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Угольный фильтр Kuppersberg KF-T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
  • Угольный фильтр Kuppersberg KF-T - фото 1
  • Угольный фильтр Kuppersberg KF-T - фото 2
  • Угольный фильтр Kuppersberg KF-T - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689064
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Угольный фильтр
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
400

Описание товара Угольный фильтр Kuppersberg KF-T

Комплект угольных фильтров KF-T предназначен для вытяжек и является незаменимым аксессуаром для поддержания чистоты и свежести воздуха на вашей кухне. Комплект отличается высоким качеством и надежностью. Его черный цвет придает ему элегантность и делает его незаметным внутри вашей вытяжки.

Отзывы о товаре Угольный фильтр Kuppersberg KF-T




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Угольный фильтр
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект угольных фильтров KF-T предназначен для вытяжек и является незаменимым аксессуаром для поддержания чистоты и свежести воздуха на вашей кухне. Комплект отличается высоким качеством и надежностью. Его черный цвет придает ему элегантность и делает его незаметным внутри вашей вытяжки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольный фильтр Kuppersberg KF-T - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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