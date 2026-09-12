Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y
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Характеристики
Описание товара Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y
Специальный угольный фильтр KF-Y может быть установлен в качестве дополнительного очищающего устройства в вытяжки, если они не оснащены воздуховодом и работают исключительно в режиме циркуляции. Такой фильтр эффективно борется с различными ароматами, продуктами горения и жировыми соединениями. Он улавливает и нейтрализует все вещества, оседающие на его мембранах, даже молекулы отравляющего происхождения. В предлагаемом комплекте сразу 2 картриджа, что позволяет быстро и легко заменить использованный модуль. С угольным фильтром KF-Y можно максимально повысить производительность вытяжки и обеспечить комфорт и свежесть воздуха на вашей кухне.
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