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Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y

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Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689063
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Комплект фильтров
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
400

Описание товара Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y

Специальный угольный фильтр KF-Y может быть установлен в качестве дополнительного очищающего устройства в вытяжки, если они не оснащены воздуховодом и работают исключительно в режиме циркуляции. Такой фильтр эффективно борется с различными ароматами, продуктами горения и жировыми соединениями. Он улавливает и нейтрализует все вещества, оседающие на его мембранах, даже молекулы отравляющего происхождения. В предлагаемом комплекте сразу 2 картриджа, что позволяет быстро и легко заменить использованный модуль. С угольным фильтром KF-Y можно максимально повысить производительность вытяжки и обеспечить комфорт и свежесть воздуха на вашей кухне.

Отзывы о товаре Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Комплект фильтров
Описание
Специальный угольный фильтр KF-Y может быть установлен в качестве дополнительного очищающего устройства в вытяжки, если они не оснащены воздуховодом и работают исключительно в режиме циркуляции. Такой фильтр эффективно борется с различными ароматами, продуктами горения и жировыми соединениями. Он улавливает и нейтрализует все вещества, оседающие на его мембранах, даже молекулы отравляющего происхождения. В предлагаемом комплекте сразу 2 картриджа, что позволяет быстро и легко заменить использованный модуль. С угольным фильтром KF-Y можно максимально повысить производительность вытяжки и обеспечить комфорт и свежесть воздуха на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольный фильтр Kuppersberg KF-Y - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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