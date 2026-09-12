Фильтр для вытяжки Korting KIT 0268, для KHC 61080, KHC 61090, KHC 91080, KHC 91090
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Угольный фильтр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691784
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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
600
Описание товара Фильтр для вытяжки Korting KIT 0268, для KHC 61080, KHC 61090, KHC 91080, KHC 91090
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
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Бренд
Korting
Тип товара
Угольный фильтр
Фильтры тонкой очистки предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими адсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. Угольные фильтры являются одноразовыми: притягивая на себя молекулы загрязнений, они постепенно засоряются и подлежат замене. Некоторые модели кухонных вытяжек Korting оснащены индикатором загрязнения фильтров, который оповестит вас о необходимости их замены.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Фильтр для вытяжки Korting KIT 0268, для KHC 61080, KHC 61090, KHC 91080, KHC 91090 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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