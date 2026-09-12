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Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES

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Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект фильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689060
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Комплект фильтров
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
322

Описание товара Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES

Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES — это угольные фильтры для кухонных вытяжек, предназначенные для очистки всасываемого воздуха. В комплект входят два фильтра, которые рекомендуется менять каждые 3–4 месяца для обеспечения максимальной производительности вытяжки. Фильтры подходят к моделям Kuppersberg F930, F630, F600B.

Отзывы о товаре Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Комплект фильтров
Описание
Комплект фильтров Kuppersberg KF-ES — это угольные фильтры для кухонных вытяжек, предназначенные для очистки всасываемого воздуха. В комплект входят два фильтра, которые рекомендуется менять каждые 3–4 месяца для обеспечения максимальной производительности вытяжки. Фильтры подходят к моделям Kuppersberg F930, F630, F600B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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