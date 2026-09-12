Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321
Варочная панель «домино» предполагает встраивания рядом с другими подобными моделями — благодаря этому вы можете сочетать разные конфорки в той комбинации, которая подходит именно вам. Также двухконфорочная панель — отличный вариант для маленькой кухни и людей, что редко готовят. В данной модели есть одна зона расширения, чтобы оптимизировать нагрев в зависимости от размера посуды. Используйте правильные кастрюли и сковороды, подходящие под быстрый электрический нагрев, таким образом вы гарантируете долгую и беспроблемную работу прибора. Вся информация содержится в инструкции по эксплуатации. Мощность регулируется на девяти уровнях, поэтому к любому блюду получится подобрать идеальную температуру. Вы сможете быстро вскипятить воду и, например, медленно томить рагу при тушении. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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