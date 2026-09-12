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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321

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Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 1
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 2
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 3
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 4
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 5
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 6
Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 4
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 5
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 6
  • Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688926
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28х5х52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х36х10
Вес, кг.
4.93

Описание товара Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321

Варочная панель «домино» предполагает встраивания рядом с другими подобными моделями — благодаря этому вы можете сочетать разные конфорки в той комбинации, которая подходит именно вам. Также двухконфорочная панель — отличный вариант для маленькой кухни и людей, что редко готовят. В данной модели есть одна зона расширения, чтобы оптимизировать нагрев в зависимости от размера посуды. Используйте правильные кастрюли и сковороды, подходящие под быстрый электрический нагрев, таким образом вы гарантируете долгую и беспроблемную работу прибора. Вся информация содержится в инструкции по эксплуатации. Мощность регулируется на девяти уровнях, поэтому к любому блюду получится подобрать идеальную температуру. Вы сможете быстро вскипятить воду и, например, медленно томить рагу при тушении. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Kuppersberg ECS 321




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Развернуть
Размер ниши для встраивания
27x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28х5х52 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочная панель «домино» предполагает встраивания рядом с другими подобными моделями — благодаря этому вы можете сочетать разные конфорки в той комбинации, которая подходит именно вам. Также двухконфорочная панель — отличный вариант для маленькой кухни и людей, что редко готовят. В данной модели есть одна зона расширения, чтобы оптимизировать нагрев в зависимости от размера посуды. Используйте правильные кастрюли и сковороды, подходящие под быстрый электрический нагрев, таким образом вы гарантируете долгую и беспроблемную работу прибора. Вся информация содержится в инструкции по эксплуатации. Мощность регулируется на девяти уровнях, поэтому к любому блюду получится подобрать идеальную температуру. Вы сможете быстро вскипятить воду и, например, медленно томить рагу при тушении. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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