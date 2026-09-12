Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Kuppersberg ICI 316
Варочная панель Kuppersberg ICI 316 - это высокотехнологичное кухонное оборудование, которое сочетает в себе элегантность дизайна и функциональность. Компактные размеры устройства позволяют встраивать его в нишу размерами 50.4 х 26.8 см, что делает его идеальным решением для небольших кухонь. Сенсорное управление и простота использования Гладкая стеклокерамическая поверхность с двумя конфорками общей мощностью 3.5 кВт и диаметром каждой 180 мм, окрашена в классический черный цвет, что придает ей современный и стильный вид. Панель управления с сенсорными кнопками обеспечивает удобство и простоту использования, а прямой край окантовки подчеркивает минималистичный дизайн. Функция Bridge Техника обладает девятью режимами мощности, что позволяет точно регулировать температуру приготовления. Функция Bridge позволяет объединять зоны нагрева, что делает возможным использование посуды нестандартных размеров. Функция распознавания посуды автоматически определяет ее размер и форму, направляя тепло только в зону контакта с посудой, что существенно экономит энергию. Функции Booster и Stop & Go Кроме того, данная модель оснащена таймером, функцией Booster для быстрого нагрева, функцией Stop & Go для временной приостановки процесса приготовления, а также автоматическим выключением для безопасности. Индикатор остаточного тепла предупреждает о том, что поверхность все еще горячая после использования, а защита от детей и отключение при перегреве обеспечивают дополнительную безопасность. Товар работает от сети напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Ключевые преимущества: Компактные размеры и элегантный дизайн Возможность точной регулировки температуры Наличие функций безопасности и экономии энергии
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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