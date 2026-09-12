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Электрическая варочная панель Midea MCH32203 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Midea MCH32203

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Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 1
Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 2
Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 3
Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3300
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 1
  • Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 2
  • Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 3
  • Электрическая варочная панель Midea MCH32203 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693479
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3300
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.8x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5.5x52 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х35х13
Вес, кг.
13

Описание товара Электрическая варочная панель Midea MCH32203

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель Midea MCH32203 — это идеальное решение для вашей кухни, сочетающее стиль и функциональность. С её компактными размерами и независимым типом установки, она легко впишется в любое пространство. ? Благодаря конфоркам быстрого нагрева HiLight, вы сможете готовить блюда быстрее и эффективнее. А функция Booster обеспечит мгновенное повышение мощности, что особенно удобно в моменты, когда время на исходе. ? Сенсорное управление с кнопками -/+ делает использование панели интуитивно понятным и удобным. Вы сможете легко регулировать уровень мощности из 9 доступных вариантов, подбирая идеальные условия для приготовления. ?? Безопасность — важный аспект, и Midea MCH32203 предлагает блокировку от детей и индикатор остаточного тепла, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для вашей семьи. ? Стеклокерамическая рабочая поверхность не только выглядит стильно, но и легко очищается, что делает уход за ней простым и быстрым. Таймер с электронным управлением поможет вам следить за временем приготовления, чтобы ваши блюда всегда получались идеальными.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Midea MCH32203




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Мощность
3300
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Развернуть
Подключение
стандартное
Размер ниши для встраивания
26.8x49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
28.8x5.5x52 см
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Варочная панель Midea MCH32203 — это идеальное решение для вашей кухни, сочетающее стиль и функциональность. С её компактными размерами и независимым типом установки, она легко впишется в любое пространство. ? Благодаря конфоркам быстрого нагрева HiLight, вы сможете готовить блюда быстрее и эффективнее. А функция Booster обеспечит мгновенное повышение мощности, что особенно удобно в моменты, когда время на исходе. ? Сенсорное управление с кнопками -/+ делает использование панели интуитивно понятным и удобным. Вы сможете легко регулировать уровень мощности из 9 доступных вариантов, подбирая идеальные условия для приготовления. ?? Безопасность — важный аспект, и Midea MCH32203 предлагает блокировку от детей и индикатор остаточного тепла, что обеспечивает дополнительный уровень защиты для вашей семьи. ? Стеклокерамическая рабочая поверхность не только выглядит стильно, но и легко очищается, что делает уход за ней простым и быстрым. Таймер с электронным управлением поможет вам следить за временем приготовления, чтобы ваши блюда всегда получались идеальными.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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