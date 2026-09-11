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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная

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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 1
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 2
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 3
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 4
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 5
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 6
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 7
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 8
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 9
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 10
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 11
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 12
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 13
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 8
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 9
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 10
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 11
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 12
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 13
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577462
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
42,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х4,4х51 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
9.7

Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная

Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B независимого типа установки состоит из матовой черной панели и 3 конфорок разного диаметра на ней. Модель из стеклокерамики имеет компактные размеры для встраивания (42.5x49.5 см), поэтому место для нее найдется даже на небольшой кухне. Устройство с сенсорным управлением и мощностью подключения 5.5 кВт позволяет готовить пищу быстро и безопасно. Для экономичности конфорки оснащены индикатором остаточного тепла, который дольше позволяет приготовленным блюдам оставаться горячими. Одна из горелок является двухконтурной, за счет чего на ней можно готовить в большой посуде. После окончания приготовления блюда с использованием встроенного таймера раздастся звуковой сигнал. Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B дополнена опцией защитного автоотключения, а также кнопкой блокировки от детей. Это делает ее максимально безопасной в использовании.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5000
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
нет
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
42,5х49,5 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45х4,4х51 см
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B независимого типа установки состоит из матовой черной панели и 3 конфорок разного диаметра на ней. Модель из стеклокерамики имеет компактные размеры для встраивания (42.5x49.5 см), поэтому место для нее найдется даже на небольшой кухне. Устройство с сенсорным управлением и мощностью подключения 5.5 кВт позволяет готовить пищу быстро и безопасно. Для экономичности конфорки оснащены индикатором остаточного тепла, который дольше позволяет приготовленным блюдам оставаться горячими. Одна из горелок является двухконтурной, за счет чего на ней можно готовить в большой посуде. После окончания приготовления блюда с использованием встроенного таймера раздастся звуковой сигнал. Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B дополнена опцией защитного автоотключения, а также кнопкой блокировки от детей. Это делает ее максимально безопасной в использовании.


Теги товара: сенсорные
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Отзывы


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