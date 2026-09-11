Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 431 B черная
Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B независимого типа установки состоит из матовой черной панели и 3 конфорок разного диаметра на ней. Модель из стеклокерамики имеет компактные размеры для встраивания (42.5x49.5 см), поэтому место для нее найдется даже на небольшой кухне. Устройство с сенсорным управлением и мощностью подключения 5.5 кВт позволяет готовить пищу быстро и безопасно. Для экономичности конфорки оснащены индикатором остаточного тепла, который дольше позволяет приготовленным блюдам оставаться горячими. Одна из горелок является двухконтурной, за счет чего на ней можно готовить в большой посуде. После окончания приготовления блюда с использованием встроенного таймера раздастся звуковой сигнал. Электрическая варочная поверхность Weissgauff HV 431 B дополнена опцией защитного автоотключения, а также кнопкой блокировки от детей. Это делает ее максимально безопасной в использовании.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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