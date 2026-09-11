Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная
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Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583764
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45 х 51 см
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
7.6
Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 3, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 42.5 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45 х 51 см
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 3, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 42.5 см.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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