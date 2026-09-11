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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная

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Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 1
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 2
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 3
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 4
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 5
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 6
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 7
Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 1
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 2
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 3
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 4
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 5
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 6
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 7
  • Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583764
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45 х 51 см
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
7.6

Описание товара Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная

Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 3, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 42.5 см.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Weissgauff HV 430 BS черная




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Электрическая варочная поверхность
Тип панели
электрическая
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
3
Цвет
черный
Мощность
5500
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
425 x 495 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
45 х 51 см
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок Hi-Light, количество конфорок 3, материал поверхности стеклокерамика, управление сенсорное, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, защита от детей, таймер , ширина встраивания 42.5 см.


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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