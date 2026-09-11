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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная

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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 1
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 2
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 3
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 4
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 5
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 6
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 7
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 8
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 9
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 10
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 11
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 12
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 7
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 8
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 9
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 10
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 11
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 12
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583767
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.8 x 49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30 х 52 х 7 см
Размеры в упаковке, см
56х38х11
Вес, кг.
5.3

Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная

Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, изменяемая зона нагрева, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, сенсор наличия посуды, таймер , ширина встраивания 27.8 см, дизайн «Домино».



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 32 BFZC черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
2
Цвет
черный
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
27.8 x 49 см
Развернуть
Габаритные размеры (ШхВхГ)
30 х 52 х 7 см
Описание
Электрическая варочная панель, тип конфорок индукционные, количество конфорок 2, материал поверхности стеклокерамика, управление: сенсорное управление, изменяемая зона нагрева, особенности: защита от детей, защитное отключение, индикатор остаточного тепла, сенсор наличия посуды, таймер , ширина встраивания 27.8 см, дизайн «Домино».


Теги товара: сенсорные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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