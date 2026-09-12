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Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH)

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Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 1
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 2
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 3
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 4
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 5
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 6
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 7
Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
235
Длина излива
157
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 1
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 2
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 3
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 4
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 5
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 6
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 7
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688701
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
28.4
Габариты (ВxГxШ), мм
284х197х50
Габаритные размеры), см
28.4х19.7х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Высота излива
235
Длина излива
157
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х23х9
Вес, кг.
2.24

Описание товара Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH)

Смеситель для раковины Savol S-JD9111AH — современный однорычажный смеситель с фиксированным изливом, выполненный из латуни. Удобное управление керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Модель предназначена для настольного монтажа на умывальник, комплектуется гибкой подводкой, аэратором и креплениями. Гарантия производителя — 5 лет



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Savol (S-JD9111AH)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
28.4
Габариты (ВxГxШ), мм
284х197х50
Габаритные размеры), см
28.4х19.7х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Высота излива
235
Длина излива
157
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Savol S-JD9111AH — современный однорычажный смеситель с фиксированным изливом, выполненный из латуни. Удобное управление керамическим картриджем обеспечивает плавную регулировку температуры и напора воды. Модель предназначена для настольного монтажа на умывальник, комплектуется гибкой подводкой, аэратором и креплениями. Гарантия производителя — 5 лет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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