Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 12V-125 D125мм аккум. (0601372101)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687543
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х19х13
Вес, кг.
1.35
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 12V-125 D125мм аккум. (0601372101)
Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина BOSCH GEX 12V-125 0601372101 – компактная модель, предназначенная для шлифования древесины, синтетических материалов, шпаклевки и лакированных поверхностей. Бесщеточный двигатель позволяет долго и эффективно работать на одном заряде аккумулятора. Благодаря компактному корпусу и небольшому весу комфортно выполнять операции одной рукой. Шлифовальный лист закрепляется с помощью липучки всего за несколько секунд. Прорезиненный корпус создает надежный хват, что позволяет лучше контролировать инструмент.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
10.8
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная эксцентриковая шлифмашина BOSCH GEX 12V-125 0601372101 – компактная модель, предназначенная для шлифования древесины, синтетических материалов, шпаклевки и лакированных поверхностей. Бесщеточный двигатель позволяет долго и эффективно работать на одном заряде аккумулятора. Благодаря компактному корпусу и небольшому весу комфортно выполнять операции одной рукой. Шлифовальный лист закрепляется с помощью липучки всего за несколько секунд. Прорезиненный корпус создает надежный хват, что позволяет лучше контролировать инструмент.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 12V-125 D125мм аккум. (0601372101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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