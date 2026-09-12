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Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8)

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Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) - фото 1
Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
227
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687041
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
32.3
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х32
Вес, кг.
1.04

Описание товара Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8)

Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) предназначен для кухонной мойки. Он имеет двухвентильное управление и оснащен аэратором. Дизайн смесителя выполнен в классическом стиле, что делает его подходящим для большинства кухонь.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
32.3
Страна производства
Китай
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Развернуть
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN142 белый (CN46142-8) предназначен для кухонной мойки. Он имеет двухвентильное управление и оснащен аэратором. Дизайн смесителя выполнен в классическом стиле, что делает его подходящим для большинства кухонь.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Самовывоз
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Отзывы


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