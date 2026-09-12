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Смеситель для кухни Cron хром (CN4915) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Cron хром (CN4915)

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Смеситель для кухни Cron хром (CN4915) - фото 1
Смеситель для кухни Cron хром (CN4915) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Высота излива
120
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Cron хром (CN4915) - фото 1
  • Смеситель для кухни Cron хром (CN4915) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687035
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
14.4
Габаритные размеры), см
14.4x22x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х30
Вес, г.
910

Описание товара Смеситель для кухни Cron хром (CN4915)

Смеситель для кухни Cron CN4915 выполнен в глянцевом хроме и предназначен для кухонной мойки. Он имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Изготовлен из металлического сплава с керамическим картриджем, что гарантирует надежность и долговечность.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Cron хром (CN4915)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
14.4
Габаритные размеры), см
14.4x22x5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
120
Длина излива
197
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, рычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Cron CN4915 выполнен в глянцевом хроме и предназначен для кухонной мойки. Он имеет поворотный излив, что обеспечивает удобство использования. Изготовлен из металлического сплава с керамическим картриджем, что гарантирует надежность и долговечность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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