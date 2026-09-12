Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687017
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
18.1
Длина, м
31.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х34х27
Вес, кг.
1.47
Описание товара Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)
Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - это функциональное и элегантное решение для ванной комнаты. Он включает в себя душевой гарнитур и изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием. Дизайн смесителя обеспечивает комфортное управление и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 870 руб.608 руб. в СплитСмеситель для раковины Savol (S-SUS1003)
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Shape 71658670 матовый черны...
-
В наличииЦена 3 180 руб. 5 400 руб.795 руб. в СплитСмеситель для кухни Ledeme L4058
-
В наличииЦена 3 440 руб. 5 310 руб.860 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-156-К50 СТАНДАРТ-А т...
-
В наличииЦена 3 480 руб. 4 320 руб.870 руб. в СплитСмеситель Славен для кухни Город К (СЛ-ОД-К29)
-
В наличииЦена 3 500 руб. 4 410 руб.875 руб. в СплитСмеситель для биде Savol (S-FXQ003Q)
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для биде Hansgrohe 29235180
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-523-К017 ПЛЮС тип См...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСмеситель для кухни H2O by Damixa Object HFON00000
-
В наличииЦена 4 140 руб. 5 270 руб.1035 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Plus Grace LM1504C
-
В наличииЦена 4 160 руб.1040 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71560670 матовый ч...
-
В наличииЦена 4 350 руб. 11 520 руб.1088 руб. в СплитСмеситель для раковины D&K Berlin.Technische (DA1432125) черный ...
Бренд
Тип товара
Высота, см
18.1
Длина, м
31.8
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
17.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
270
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, аэратор, держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - это функциональное и элегантное решение для ванной комнаты. Он включает в себя душевой гарнитур и изготовлен из металлического сплава с хромированным покрытием. Дизайн смесителя обеспечивает комфортное управление и долговечность.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN14 хром (CN2114)