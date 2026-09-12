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Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8)

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Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687015
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
18
Длина, м
40
Габаритные размеры), см
18х32х22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
округлая
Особенности
рычажное управление, округлая форма, 1 режим ручной лейки.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х44х28
Вес, кг.
1.56

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8)

Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) предназначен для комфортного использования в ванной комнате. Он сочетает функциональность и стильный дизайн, что делает его подходящим выбором для современных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
18
Длина, м
40
Габаритные размеры), см
18х32х22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Развернуть
Термостат
нет
Длина излива
320
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
округлая
Особенности
рычажное управление, округлая форма, 1 режим ручной лейки.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN13-8 белый (CN2213-8) предназначен для комфортного использования в ванной комнате. Он сочетает функциональность и стильный дизайн, что делает его подходящим выбором для современных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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