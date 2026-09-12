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Смеситель для раковины Savol (S-009001Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Savol (S-009001Q)

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Смеситель для раковины Savol (S-009001Q) - фото 1
Смеситель для раковины Savol (S-009001Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
137
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины Savol (S-009001Q) - фото 1
  • Смеситель для раковины Savol (S-009001Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687001
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
16
Длина, м
23
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
137
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
l-образный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х6
Вес, кг.
1.48

Описание товара Смеситель для раковины Savol (S-009001Q)

Смеситель для раковины Savol S-009001Q — современный однорычажный смеситель, предназначенный для умывальника. Имеет графитовый цвет и матовое покрытие. Произведен в Китае, имеет гарантию 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Savol (S-009001Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
16
Длина, м
23
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
137
Развернуть
Длина излива
144
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
l-образный
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Savol S-009001Q — современный однорычажный смеситель, предназначенный для умывальника. Имеет графитовый цвет и матовое покрытие. Произведен в Китае, имеет гарантию 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
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Отзывы


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