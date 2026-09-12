Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
9.5
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
95x165x225
Габаритные размеры), см
9.5х16.5х22.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка 1 шт., прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
питание от батареек аа или сети 220в, регулировка температуры через девиатор (приобретается отдельно)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х9
Вес, кг.
1.89
Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)
Сенсорный смеситель Savol S-GY8897Q обеспечивает автоматическую подачу воды через инфракрасный датчик с зоной срабатывания 12–18 см. Работает от батареек АА или сети 220В, не требует механического управления — температура воды регулируется отдельным девиатором (приобретается дополнительно). Латунный корпус без рычагов поддерживает монорежим работы, а подводка в комплекте позволяет подключить блок управления. Подходит для умывальников, гарантия — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: латунные, для накладной раковины, российские, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
-
В наличииЦена 7 436 руб.1859 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСмеситель для ванны Hansgrohe Vernis Shape 71450000 хром
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСмеситель для кухни с вытяжным душем Hansgrohe Zesis M33 7480167...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитНастенный смеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71578670...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСкрытая часть смесителя для душа Hansgrohe 13620180
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Shape 71562670 матовый ч...
-
В наличииЦена 7 620 руб. 12 780 руб.1905 руб. в СплитСмеситель для ванны с душем ПСМ-ПРОФСАН PSM-301-1 STEEL тип См-В...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитСмеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace Evo 2 330210000
Бренд
Тип товара
Высота, см
9.5
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
95x165x225
Габаритные размеры), см
9.5х16.5х22.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
16.5
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка 1 шт., прокладка с сетчатым фильтром, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
питание от батареек аа или сети 220в, регулировка температуры через девиатор (приобретается отдельно)
Страна производитель
Китай
Сенсорный смеситель Savol S-GY8897Q обеспечивает автоматическую подачу воды через инфракрасный датчик с зоной срабатывания 12–18 см. Работает от батареек АА или сети 220В, не требует механического управления — температура воды регулируется отдельным девиатором (приобретается дополнительно). Латунный корпус без рычагов поддерживает монорежим работы, а подводка в комплекте позволяет подключить блок управления. Подходит для умывальников, гарантия — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: латунные, для накладной раковины, российские, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: латунные, для накладной раковины, российские, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8897Q)