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Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613)

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Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - фото 1
Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - фото 1
  • Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686650
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Габариты (ВxГxШ), мм
310x215x48
Габаритные размеры), см
31х21.5х4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
функция экономии расхода воды, аэратор, фиксированный излив традиционной формы с высотой 25.8 см и длиной 17.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х41х40
Вес, кг.
2.41

Описание товара Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613)

Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - это элегантное и функциональное решение для ванной комнаты. Он предназначен для установки на столешницу и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает надежность и низкий уровень шума. Дизайн смесителя современный и стильный, что делает его отличным выбором для любого интерьера.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
31
Длина, м
21.5
Габариты (ВxГxШ), мм
310x215x48
Габаритные размеры), см
31х21.5х4.8
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, подводка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
175
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
функция экономии расхода воды, аэратор, фиксированный излив традиционной формы с высотой 25.8 см и длиной 17.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины-чаши BELZ (B11613) - это элегантное и функциональное решение для ванной комнаты. Он предназначен для установки на столешницу и оснащен керамическим картриджем, что обеспечивает надежность и низкий уровень шума. Дизайн смесителя современный и стильный, что делает его отличным выбором для любого интерьера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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