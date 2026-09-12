Смеситель для ванны Haiba (HB2209)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB2209)
Смеситель для ванны с длинным изливом Haiba HB2209 это отличный выбор для тех, кто ценит качество и надежность. Этот смеситель от известного бренда HAIBA Group имеет ряд преимуществ, которые делают его идеальным выбором для ванной комнаты. Haiba Group это один из крупнейших производителей сантехнического оборудования в Китае. Высокое качество продукции и строгий контроль производственного процесса гарантируют долговечность и надежность каждого изделия. Смеситель для ванны HB2209 выполнен в современном дизайне и имеет хромированное покрытие, которое придает ему элегантный и стильный вид. Он оснащен поворотным изливом, который позволяет регулировать направление потока воды. Одним из главных преимуществ смесителя HB2209 является наличие шарового переключателя в корпусе. Это обеспечивает удобство и комфорт при использовании, так как позволяет быстро переключаться между душем и ванной. Запорный клапан смесителя HB2209 изготовлен из керамики, что гарантирует его надежность и долговечность. Он также оснащен аэратором, который обеспечивает равномерный поток воды и экономию ресурсов. Присоединительный размер смесителя HB2209 составляет 1/2, что позволяет легко подключить его к системе водоснабжения. Жесткая подводка обеспечивает надежную и стабильную работу смесителя. HB2209 идеально подходит для использования в ванной комнате или душевой кабине. Он обеспечивает комфортное использование и высокую функциональность. Смеситель HB2209 от Haiba это надежное и качественное изделие, которое прослужит вам долгие годы.
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