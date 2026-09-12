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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H)

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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H) - фото 1
Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H) - фото 1
  • Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683987
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
9.1
Длина, м
12.5
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5х10.7х21
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
ручной душ
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х7
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H)

Смеситель Savol S-FXQ006H предназначен для биде и оснащен гигиенической лейкой. Имеет современный дизайн и настенную установку. Произведен в Китае и имеет гарантию 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006H)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
9.1
Длина, м
12.5
Габариты (ВxГxШ), мм
175x107x210
Габаритные размеры), см
17.5х10.7х21
Страна производства
Китай
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
ручной душ
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
держатель душевой лейки
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol S-FXQ006H предназначен для биде и оснащен гигиенической лейкой. Имеет современный дизайн и настенную установку. Произведен в Китае и имеет гарантию 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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