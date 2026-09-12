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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q)

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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q) - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q) - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683981
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
13.8
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
138x169x50
Габаритные размеры), см
13.8х16.9х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорное управление, функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q)

торговых центров, отелей, медицинских учреждений. Материал корпуса — латунь с матовым покрытием под сталь. Комплектация включает блок управления, подводки и инструкцию по установке



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896Q)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
13.8
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
138x169x50
Габаритные размеры), см
13.8х16.9х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
серый
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорное управление, функция экономии расхода воды
Страна производитель
Китай
Описание
торговых центров, отелей, медицинских учреждений. Материал корпуса — латунь с матовым покрытием под сталь. Комплектация включает блок управления, подводки и инструкцию по установке


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


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