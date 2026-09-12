Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
138
Длина излива
169
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
13.8
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
138x169x50
Габаритные размеры), см
13.8х16.9х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
138
Длина излива
169
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорное управление, термостат
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8896)
Сенсорный смеситель Savol S-GY8896 — современное решение для раковины с автоматическим управлением подачей воды через инфракрасный датчик. Работает от 4 батареек типа АА с возможностью подключения к сети 220В через адаптер (артикул S-GY001). Регулировка температуры воды осуществляется механическим рычагом на корпусе. Комплектуется подводками, блоком управления и инструкцией. Гарантия производителя — 5 лет
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Бренд
Тип товара
Высота, см
13.8
Длина, м
16.9
Габариты (ВxГxШ), мм
138x169x50
Габаритные размеры), см
13.8х16.9х5
Страна производства
Китай
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
138
Длина излива
169
Держатель для душа в комплекте
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорное управление, термостат
Страна производитель
Китай
Сенсорный смеситель Savol S-GY8896 — современное решение для раковины с автоматическим управлением подачей воды через инфракрасный датчик. Работает от 4 батареек типа АА с возможностью подключения к сети 220В через адаптер (артикул S-GY001). Регулировка температуры воды осуществляется механическим рычагом на корпусе. Комплектуется подводками, блоком управления и инструкцией. Гарантия производителя — 5 лет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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