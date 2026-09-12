Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885H)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
175
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 683974
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
5.4
Габариты (ВxГxШ), мм
150x54x175
Габаритные размеры), см
15x5.4x17.5
Ширина, см
5.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
175
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорное управление, термостат, работа от батареек или адаптера 220В.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8
Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885H)
Сенсорный смеситель Savol S-GY8885H — современное решение для раковины с автоматической подачей воды. Управляется бесконтактным датчиком, работает от батареек (4?АА) или сети через адаптер. Регулировка температуры осуществляется рычагом на корпусе. Матовый черный корпус из латуни сочетает стиль и долговечность. Комплектуется гибкими подводками, блоком управления и инструкцией для быстрого монтажа
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
5.4
Габариты (ВxГxШ), мм
150x54x175
Габаритные размеры), см
15x5.4x17.5
Ширина, см
5.4
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
175
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
сенсорное управление, термостат, работа от батареек или адаптера 220В.
Страна производитель
Китай
Сенсорный смеситель Savol S-GY8885H — современное решение для раковины с автоматической подачей воды. Управляется бесконтактным датчиком, работает от батареек (4?АА) или сети через адаптер. Регулировка температуры осуществляется рычагом на корпусе. Матовый черный корпус из латуни сочетает стиль и долговечность. Комплектуется гибкими подводками, блоком управления и инструкцией для быстрого монтажа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
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