Описание товара Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green

Realme Note 60x 3/64Gb Green - недорогой смартфон с 6.74" IPS-экраном 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и базовой конфигурацией 3/64 ГБ. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на длительную работу без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель хорошо подходит в роли первого смартфона или простого "рабочего" телефона для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и онлайн-обучения. Производительности достаточно для повседневных задач и простых игр, если не ставить цель запускать самые тяжёлые проекты.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп подходит для съёмки документов, простых фото и кадров для мессенджеров. Фронтальная камера 5 Мп ориентирована на видеозвонки и селфи "на память".

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм для наушников. Есть отдельный слот microSD, что позволяет расширить хранилище поверх 64 ГБ и не ограничивать себя по фото, музыке и видео.

Важные нюансы перед покупкой

Конфигурация 3/64 ГБ рассчитана на нетребовательное использование: при большом количестве приложений и медиа лучше сразу планировать установку карты памяти. Экран и камеры соответствуют уровню бюджетной модели; если важны очень детальные фото и повышенное разрешение дисплея, можно дополнительно присмотреться к старшим устройствам линейки.