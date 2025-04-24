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Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green

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Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 1
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 2
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 3
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 4
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 5
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 6
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 7
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 8
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 9
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 10
Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T612
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 1
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 2
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 3
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 4
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 5
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 6
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 7
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 8
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 9
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 10
  • Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
5 730 руб.  8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681577
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х5
Вес, г.
471

Описание товара Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green

Realme Note 60x 3/64Gb Green - недорогой смартфон с 6.74" IPS-экраном 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и базовой конфигурацией 3/64 ГБ. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на длительную работу без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель хорошо подходит в роли первого смартфона или простого "рабочего" телефона для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и онлайн-обучения. Производительности достаточно для повседневных задач и простых игр, если не ставить цель запускать самые тяжёлые проекты.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп подходит для съёмки документов, простых фото и кадров для мессенджеров. Фронтальная камера 5 Мп ориентирована на видеозвонки и селфи "на память".

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм для наушников. Есть отдельный слот microSD, что позволяет расширить хранилище поверх 64 ГБ и не ограничивать себя по фото, музыке и видео.

Важные нюансы перед покупкой

Конфигурация 3/64 ГБ рассчитана на нетребовательное использование: при большом количестве приложений и медиа лучше сразу планировать установку карты памяти. Экран и камеры соответствуют уровню бюджетной модели; если важны очень детальные фото и повышенное разрешение дисплея, можно дополнительно присмотреться к старшим устройствам линейки.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green

Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
включается .дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
серж

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок очень доволен его всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, брали для двойняшек разных цветов. Немного задержалась доставка, но все успели. Дети довольны. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Альберт К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги - это КРУТО!!! Всё достойно работает! Благодарю ! Рекомендовать не буду, чтоб не разобрали ,а то ещё бабушке ,наверняка, возьму такой
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
брал матери чисто для звонков Ватсапп. отлично работает



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 60x
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
90
Процессор
Unisoc Tiger T612
Частота процессора, МГц
1820
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
3
Встроенная память
64
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Количество основных (тыловых) камер
2
Поддержка NFC
нет
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
1152
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Realme Note 60x 3/64Gb Green - недорогой смартфон с 6.74" IPS-экраном 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и базовой конфигурацией 3/64 ГБ. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на длительную работу без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель хорошо подходит в роли первого смартфона или простого "рабочего" телефона для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и онлайн-обучения. Производительности достаточно для повседневных задач и простых игр, если не ставить цель запускать самые тяжёлые проекты.

Камеры и повседневная съёмка

Тыловая камера 8 Мп подходит для съёмки документов, простых фото и кадров для мессенджеров. Фронтальная камера 5 Мп ориентирована на видеозвонки и селфи "на память".

Связь, память и практичность

Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм для наушников. Есть отдельный слот microSD, что позволяет расширить хранилище поверх 64 ГБ и не ограничивать себя по фото, музыке и видео.

Важные нюансы перед покупкой

Конфигурация 3/64 ГБ рассчитана на нетребовательное использование: при большом количестве приложений и медиа лучше сразу планировать установку карты памяти. Экран и камеры соответствуют уровню бюджетной модели; если важны очень детальные фото и повышенное разрешение дисплея, можно дополнительно присмотреться к старшим устройствам линейки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
включается .дальше посмотрим
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
серж

Достоинства:


Комментарий:
ребёнок очень доволен его всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный телефон, брали для двойняшек разных цветов. Немного задержалась доставка, но все успели. Дети довольны. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Альберт К.

Достоинства:


Комментарий:
За такие деньги - это КРУТО!!! Всё достойно работает! Благодарю ! Рекомендовать не буду, чтоб не разобрали ,а то ещё бабушке ,наверняка, возьму такой
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
брал матери чисто для звонков Ватсапп. отлично работает


Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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