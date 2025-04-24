Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green
Realme Note 60x 3/64Gb Green - недорогой смартфон с 6.74" IPS-экраном 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и базовой конфигурацией 3/64 ГБ. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на длительную работу без подзарядки при умеренном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель хорошо подходит в роли первого смартфона или простого "рабочего" телефона для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и онлайн-обучения. Производительности достаточно для повседневных задач и простых игр, если не ставить цель запускать самые тяжёлые проекты.
Камеры и повседневная съёмка
Тыловая камера 8 Мп подходит для съёмки документов, простых фото и кадров для мессенджеров. Фронтальная камера 5 Мп ориентирована на видеозвонки и селфи "на память".
Связь, память и практичность
Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм для наушников. Есть отдельный слот microSD, что позволяет расширить хранилище поверх 64 ГБ и не ограничивать себя по фото, музыке и видео.
Важные нюансы перед покупкой
Конфигурация 3/64 ГБ рассчитана на нетребовательное использование: при большом количестве приложений и медиа лучше сразу планировать установку карты памяти. Экран и камеры соответствуют уровню бюджетной модели; если важны очень детальные фото и повышенное разрешение дисплея, можно дополнительно присмотреться к старшим устройствам линейки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 128 GB
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Realme Note 60x 3/64Gb Green - недорогой смартфон с 6.74" IPS-экраном 90 Гц и HD+-разрешением, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T612 и базовой конфигурацией 3/64 ГБ. Аккумулятор 5000 мА·ч рассчитан на длительную работу без подзарядки при умеренном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель хорошо подходит в роли первого смартфона или простого "рабочего" телефона для звонков, мессенджеров, соцсетей, навигации и онлайн-обучения. Производительности достаточно для повседневных задач и простых игр, если не ставить цель запускать самые тяжёлые проекты.
Камеры и повседневная съёмка
Тыловая камера 8 Мп подходит для съёмки документов, простых фото и кадров для мессенджеров. Фронтальная камера 5 Мп ориентирована на видеозвонки и селфи "на память".
Связь, память и практичность
Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, оснащён разъёмом 3.5 мм для наушников. Есть отдельный слот microSD, что позволяет расширить хранилище поверх 64 ГБ и не ограничивать себя по фото, музыке и видео.
Важные нюансы перед покупкой
Конфигурация 3/64 ГБ рассчитана на нетребовательное использование: при большом количестве приложений и медиа лучше сразу планировать установку карты памяти. Экран и камеры соответствуют уровню бюджетной модели; если важны очень детальные фото и повышенное разрешение дисплея, можно дополнительно присмотреться к старшим устройствам линейки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 128 GB
Достоинства:
Комментарий:
включается .дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок очень доволен его всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, брали для двойняшек разных цветов. Немного задержалась доставка, но все успели. Дети довольны. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги - это КРУТО!!! Всё достойно работает! Благодарю ! Рекомендовать не буду, чтоб не разобрали ,а то ещё бабушке ,наверняка, возьму такой
Достоинства:
Комментарий:
брал матери чисто для звонков Ватсапп. отлично работает
Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 60x 3/64Gb Green
Достоинства:
Комментарий:
включается .дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
ребёнок очень доволен его всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, брали для двойняшек разных цветов. Немного задержалась доставка, но все успели. Дети довольны. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
За такие деньги - это КРУТО!!! Всё достойно работает! Благодарю ! Рекомендовать не буду, чтоб не разобрали ,а то ещё бабушке ,наверняка, возьму такой
Достоинства:
Комментарий:
брал матери чисто для звонков Ватсапп. отлично работает